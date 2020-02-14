Hyundai Prophecy: представлен тизер нового электрокара (Фото)

Имя концепт-кара переводится как "Пророчество".

Концептуальный электрокар Hyundai Prophecy, который приедет на мартовское мотор-шоу в Женеву, представит новую философию дизайна корейской марки.

Сам автопроизводитель характеризует этот стиль как "чувственная спортивность".

На скорую премьеру новинки намекает выпущенный маркой тизер. Каких-либо значимых подробностей о новой философии дизайна он не дает, сохраняя интригу.

Однако отдельные детали рассекречены: широкие задние крылья закругленной формы, ориентированные вертикально габаритные задние фонари, а также высокая и весьма округлая крышка багажника, где нашлось место для горизонтального стоп-сигнала.

С такого ракурса электрическая новинка от Hyundai вызывает стойкие ассоциации с немецким спорткаром Porsche 911.

Имя концепт-кара переводится как "Пророчество". Новинке предстоит определить путь развития новых проектов Hyundai. Выйдет ли электрокар в серию, информации нет.

Но что интересно, тизер вышел почти сразу, после сообщения о сотрудничестве корейской марки и стартапа Canoo. Они займутся созданием электрической платформы, которая послужит основой для будущих "зеленых" машин Hyundai и KIA.