Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1600
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1600
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
16 февраля - приметы и обряды в день Семена и Анны
16 февраля - приметы и обряды в день Семена и Анны

Дизайнер Абимелек Ареллано продемонстрировал среднемоторный Dodge Viper (Фото)

Смотрите фото (3)
Дизайнер Абимелек Ареллано продемонстрировал среднемоторный Dodge Viper (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Художник нарисовал модель пятой генерации.

Дизайнер Абимелек Ареллано продемонстрировал, как смотрелся бы Dodge Viper, если бы он оснащался силовым агрегатом V10 объёмом 8,0 литров, находящимся за спинками сидений.

В 2019 году этот дизайнер уже показывал собственное видение Dodge Viper, имеющего среднемоторную компоновку, но в то время на изображениях красовался суперкар одной из первых генераций.

Сейчас же художник нарисовал модель последней, пятой генерации – и она, безусловно, смотрится ещё эффектнее.

Идея переноса 8,0-литрового мотора V10 из подкапотного пространства за спинку кресел появилась у дизайнера на фоне успеха Chevrolet Corvette восьмого поколения, которые впервые стал среднемоторным.

Viper он смог сделать не менее гармоничным – Ареллано сохранил у суперкара характерный рельефный капот и большие воздухозаборники за передними колёсами.

Koenigsegg презентует 3-цилиндровый гибрид с технологией FreeValve (Фото)

За боковыми окнами можно заметить маленькие воздуховоды – скорее всего, для охлаждения большого двигателя, накрытого стеклянной крышей.

Viper с новыми пропорциями выглядит более приземистым и хищным авто, однако этот проект так и останется на рендерах, поскольку последний экземпляр Dodge Viper был выпущен ещё в 2017-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Авто, Dodge Viper, Абимелек Ареллано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
05 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса
Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса
Боевики на Донбассе снова применили запрещенное вооружение
Оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции
Киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников в финале (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников в финале (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь