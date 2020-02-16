Дизайнер Абимелек Ареллано продемонстрировал среднемоторный Dodge Viper (Фото)

Художник нарисовал модель пятой генерации.

Дизайнер Абимелек Ареллано продемонстрировал, как смотрелся бы Dodge Viper, если бы он оснащался силовым агрегатом V10 объёмом 8,0 литров, находящимся за спинками сидений.

В 2019 году этот дизайнер уже показывал собственное видение Dodge Viper, имеющего среднемоторную компоновку, но в то время на изображениях красовался суперкар одной из первых генераций.

Сейчас же художник нарисовал модель последней, пятой генерации – и она, безусловно, смотрится ещё эффектнее.

Идея переноса 8,0-литрового мотора V10 из подкапотного пространства за спинку кресел появилась у дизайнера на фоне успеха Chevrolet Corvette восьмого поколения, которые впервые стал среднемоторным.

Viper он смог сделать не менее гармоничным – Ареллано сохранил у суперкара характерный рельефный капот и большие воздухозаборники за передними колёсами.

За боковыми окнами можно заметить маленькие воздуховоды – скорее всего, для охлаждения большого двигателя, накрытого стеклянной крышей.

Viper с новыми пропорциями выглядит более приземистым и хищным авто, однако этот проект так и останется на рендерах, поскольку последний экземпляр Dodge Viper был выпущен ещё в 2017-м.