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Вместительный салон и полуторалитровый бензиновый движок: Suzuki представила XL7

Вместительный салон и полуторалитровый бензиновый движок: Suzuki представила XL7
13:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Suzuki накануне представила свой большой трехрядный кроссовер Suzuki XL7, рассчитанный на семь посадочных мест.

Главным рынком для новинки называют Индонезию. Разработчики уверены, что местные автомобилисты по достоинству оценят XL7 – своеобразный гибрид популярного и надежного SUV и вместительного минивэна.

Ставка японцев на индонезийский рынок должна сыграть, поскольку в этой стране свыше 30 процентов автомобильных продаж приходятся на минивэны.

Добавьте к этому тех покупателей, кто готовы сделать выбор в пользу кроссоверов, популярность которых в последние годы только растет.

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Получается, что с помощью одной модели в Suzuki намереваются "выстрелить" сразу в двух востребованных сегментах авторынка.

Suzuki XL7 может похвастаться довольно вместительным салоном, чего не скажешь по его габаритам: длина достигает всего 4 450 мм, а ширина и высота – 1 775 и 1 710 мм соответственно.

За работоспособность семиместного кроссовера отвечает полуторалитровый бензиновый движок, сочетающийся с 5МКПП или четырехступенчатой автоматической коробкой. Стоимость новинки производитель пока не раскрывает.

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Напомним, ранее приставку XL7 носил пятиметровый кроссовер Suzuki для американского рынка. Он базировался на платформе Chevrolet Equinox первой генерации и выпускался в период с 2006-го по 2009-й годы.

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Suzuki, Минивэн, Suzuki XL7.
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