Компания Audi планирует электрифицировать новое поколение R8

Третье поколение Audi R8 будет электрифицировано в том или ином виде, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам.

Хотя окончательного решения относительно конструкции Audi R8 нового поколения ещё не принято, очевидно, что суперкар будет электрифицирован в том или ином виде.

Инженерам придётся это сделать хотя бы для того, чтобы вписаться в европейские нормы выбросов углекислого газа, что с мотором V10 будет весьма непросто.

Тем не менее, Audi обещает попытаться сохранить этот бензиновый двигатель любой ценой. Если же в Ингольштадте потерпят неудачу, суперкар будет обречён стать полностью электрическим.

Платформа для R8 третьего поколения тоже пока остаётся загадкой. В случае с гибридом инженерам придётся решать проблемы, связанные с увеличением массы автомобиля из-за применения аккумуляторной батареи и электромотора.

Хоффман также отметил, что Audi работает над созданием "особого звучания" для электромобилей, которое не будет «синтетическим» и не станет имитировать традиционный звук выхлопной системы автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Более того, по мнению топ-менеджера, к этому постепенно придут все производители электрокаров.