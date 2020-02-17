В Китае стартовали продажи электрического кроссовера Chevrolet Menlo

Производством новинки занимается завод SAIC-GM в китайском Пудуне.

Электрокросс Chevrolet Menlo стал доступен для покупки.

По данным профильных СМИ, первые товарные авто попадут в руки покупателей уже 20 февраля.

Своей эффектной внешностью электрокар обязан футуристическому концепт-кару Chevrolet FNR-X. Новинка удивляет узкой головной оптикой на светодиодах, эффектными пластиковыми вставками на переднем бампере, похожими на гоночные сплиттеры, а также габаритными расширителями колесных арок и внедорожным обвесом по всему периметру кузова.300 праворульных.

В салоне авто есть 2-зонный климат-контроль, цифровая "приборка", передовая мультимедиа с сенсорным экраном на девять дюймов, а также удобные сиденья с комбинированной отделкой и передняя панель, украшенная вставками под карбон.

За работоспособность Chevrolet Menlo несет ответственность электрическая силовая установка, в состав которой вошли 150-сильный движок и комплект высокоэффективных батарей.

На одной зарядке такой электрокросс проедет порядка 410 километров. Разработчики наградили Menlo 18-сантиметровым дорожным просветом, что помогает ему уверенно справляться с легким бездорожьем.