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Kia запускает для XCeed новую доступную версию ComfortLine

Kia запускает для XCeed новую доступную версию ComfortLine
10:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Часть стандартного оборудования KIA XCeed будет изъято.

2000 евро будут вычтены из предыдущей базовой цены в 29 995 евро.

Например, с помощью ComfortLine 16-дюймовые колеса заменят 18-дюймовый комплект от комплектации DynamicLine. Стандартное кондиционирование воздуха также получает ручное управление, вместо автоматического с двумя зонами.

XCeed начального уровня также получает немного меньший экран мультимедиа (8 дюймов вместо 10,25) без стандартной навигации. 

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Для DAB +, датчика дождя и парковочных датчиков в заднем бампере, Kia также перенаправляет клиента на DynamicLine. Теперь это выглядит немного скучным в ComfortLine, но с камерой заднего вида, круиз-контролем, автоматическим светодиодным освещением вокруг и различными хромированными деталями внутри и снаружи, это, конечно, не проблема.

Под капот KIA ставит T-GDi мощностью 120 л.с. XCeed ComfortLine уже доступна к продаже.

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