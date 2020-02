Fiat рассекретила внешность своего нового пикапа

Fiat опубликовала официальный снимок пикапа Strada второй генерации, разработанного для южноамериканского рынка.

Как отмечает местная пресса, Fiat Strada будет позиционироваться как уменьшенная вариация модели Toro и его предложат, в частности, с 4-дверной кабиной, но с технической стороны два пикапа мало чем будут похожи.

Скорее всего, самым близким "родственником" Strada будет хэтчбек Fiat Argo. У "5-дверки" пикап позаимствует стильный внешний вид, 5-скоростную МКПП и 4-цилиндровый мотор объёмом 1,3 литра. При этом в отличие от хэтчбека новая модель получит рессорную заднюю подвеску. Примерная грузоподъёмность новинки составит 700 кг.

Meet the 2021 #FiatStrada, a small pickup truck, that has been revealed for South America. Gets a radiator grille and sleek headlights with integrated LED DRLs. Under the hood is either a 1.4-liter gasoline engine or a 1.3-liter unit, both mated to a 5-speed manual gearbox. pic.twitter.com/HGEPInkTnS

