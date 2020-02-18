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Cadillac выпустит первый электрический автомобиль в апреле

Cadillac выпустит первый электрический автомобиль в апреле
11:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

13 месяцев назад загадочный кроссовер имел резкий и агрессивный дизайн.

Глава Cadillac Стив Карлайл рассказал дилерам компании о том, что дебют автомобиля состоится в ближайшее время.

Это не первый случай, когда мы слышали об электрическом кроссовере Cadillac, поскольку компания уже анонсировала автомобиль рендерными изображениями во время премьеры XT6 на автосалоне в Детройте в январе 2019 года.

Осталось узнать, какие изменения будут внесены во внешний вид серийной модели.

В основе электрического кроссовера Cadillac будет лежать новая модульная платформа, которая будет использоваться многими предстоящими электромобилями концерна General Motors.

Эта платформа будет поддерживать конфигурации с передним, задним и полным приводом, причем последняя является наиболее вероятным вариантом для рассматриваемого кроссовера. 

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Говоря об автомобиле, анонсированном в прошлом году, Карлайл сказал, что он станет "основой для совершенно нового типа Cadillac, ориентированного на сердце" мирового рынка предметов роскоши. "Хотя я не могу разглашать все наши секреты, я могу сказать вам, что он будет продаваться по всему миру и прибудет в качестве авангарда товарной волны, которая следует за нашей нынешней трехлетней атакой на продукт", — отметил он в своем интервью.

Официальная дата премьеры пока обнародована, хотя Нью-Йоркский автосалон пройдет с 10 по 19 апреля и, скорее всего, будет отличным местом для его дебюта. Если нет, Cadillac может решить показать автомобиль на специальном мероприятии, совпадающем по времени с шоу.

"Мы вступаем в это десятилетие как бренд двигателей внутреннего сгорания. Мы хотим позиционировать себя, чтобы выйти как бренд аккумуляторных батарей, поэтому мы должны управлять обоими одновременно ", - добавил Карлайл.

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Автомобили, Cadillac, Авто, Новинки авто.
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