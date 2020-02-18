Компании Toyota и Mazda хотят разработать новые Crown и Mark X

Актуальная версия Toyota Mark X была снята с производства в самом конце прошлого года и о приемники речи не шло.

Японцы решили объединить усилия в создании двух легендарных моделей, как это сделали BMW и Toyota при создании Z4 и Supra соответственно.

А вот с моделью Crown несколько другая ситуация — автомобиль сменил поколение в 2018 году, но его продажи сильно упали.

Однако есть информация, что автопроизводитель не оставляет надежд воскресить оба автомобиля, заручившись поддержкой специалистов из Mazda.

Отметим, что компании Toyota и Mazda уже сотрудничали ранее. Так, доступный в США Toyota Yaris является перелицованной версией Mazda 2, а в 2017 году компании создали совместное предприятие, после чего 5% акций Mazda отошли Toyota, в то время как сама Mazda получила скромную долю в 0,25%.

Однако совместная разработка заднеприводных седанов — куда более комплексная задача, чем перевешивание значков Toyota на уже готовый автомобиль. Как сообщает издание BestCarWeb, Mazda займется созданием не только платформы, но и новой рядной 6-цилиндровой бензиновой установки. Более того, упоминается даже дизельный ДВС.

Однако специалистам Mazda придется работать "с нуля". Возможно, именно тот факт, что обе компании не смогут выпускать заднеприводные седаны в объемах, достаточных для окупаемости проекта, и объединил эти марки.

О сроках появления будущих новинок информации пока нет. Как и о технических характеристиках. Но это и неудивительно — проект находится пока что на стадии зарождения.