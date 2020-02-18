Volkswagen разрабатывает брутальный электрический внедорожник ID Ruggdzz

На данный момент модель носит рабочее название Ruggdzz, которое дословно переводится как "бурный".

Немецкая компания планирует выпустить новый электрокар к 2023 году.

Новинка является частью так называемого проекта Icon, который охарактеризовали как "линейка моделей идентификаторов с такими же вневременными и бесклассовыми качествами, как у оригинального Beetle".

Новый внедорожник должен получить длину в 4,6 метра с системой полного привода. Габарит модели будут аналогичный ID 4, в основу которого легла концепция ID Crozz.

На данный момент, электрокар 4х4 находится на ранней стадии разработки, но к 2023 году должен стартовать серийный выпуск модели в рамках глобального плана бренда по электрификации своей линейки к середине десятилетия.

Ruggdzz присоединяется к производственной версии ID Buzz, которая должна выйти в следующем году, и еще не подтвержденной производственной версии ID Buggy в первоначальной линейке моделей Icon из трех машин, разработанных под руководством нового главы Volkswagen Group Клауса Бишоффа.

Новый внедорожник Volkswagen радикально отличается от ID 4 с отчетливо квадратным профилем. Отмечается, что он получит большую фальшрешетку, прямоугольные фары, почти горизонтальный капот, вертикальное ветровое стекло и почти плоскую линию крыши.

Ожидается, что внедорожник получит как 5-местное, так и семиместное исполнение, которое будет особенно востребовано на рынках Китая и Северной Америки. Кроме того новинка может получить несколько особых версий для покорения "лютого" бездорожья.

В основу Volkswagen Ruggdzz ляжет универсальная платформа Volkswagen MEB (Modularen Elektrik Baukasten, или модульный электроинструмент).

Технические подробности практически не рассекречены, хотя предполагается, что электрокар получит два электродвигателя, чтобы предоставить ему возможность полного привода, в том числе возможность передачи привода на отдельные колеса для увеличения сцепления с дорогой.