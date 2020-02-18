Audi Q2L: обновленный кроссовер появился в продаже

Компания Audi предложила своим клиентам в Китае обновленный кроссовер Audi Q2L.

От стандартного SUV его "растянутый" вариант отличается подросшими габаритами: его длина составляет 4 236 мм (+46 мм), а колесная база – 2 628 мм.

С новыми сантиметрами производитель смог изменить компоновку салона, предложив водителю и его пассажирам больше пространства.

Также был расширен проем задних дверей для более удобной посадки пассажиров второго ряда.

Под капотом удлиненного Audi Q2L скрывается единственный 1,4-литровый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил и сочетающийся с семиступенчатым "роботом".

Привод может быть как передним, так и полным.

В список доступных опций для обновленного SUV, который стал богаче, вошли адаптивный круиз-контроль, умеющий идентифицировать дорожные знаки, парковочный ассистент, система автоматического экстренного торможения, электронный "ручник", мультимедиа с большим тачскрином, кожаный салон и многое другое.