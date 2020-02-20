Компания Polestar представит в Женеве концепт Precept

Эта концепция, которая будет презентована перед автосалоном в Женеве на специальном мероприятии в конце февраля.

Шведский производитель Polestar представил новую концепцию, которая, как ожидается, превратится в полностью электрический преемник дебютных моделей фирмы 1 и 2.

Называется Precept и "показывает направление, в котором движется Polestar", в соответствии с брендом.

Детали неяркие, а на официальном предварительном изображении виден только затемненный силуэт автомобиля сверху, но надо отметить, что на нем будут представлены фирменные угловые светодиодные фары Polestar и закрученная задняя подсветка.

Ранее бренд заявлял о своем стремлении развивать собственный язык стилей, отличный от языка материнской компании Volvo, и эта концепция, вероятно, продемонстрирует смелое новое направление дизайна.

Никаких технических подробностей не сообщается, но можно ожидать, что любая новая модель из дополнительного подразделения Volvo будет установлена на платформе компактной модульной архитектуры (CMA), разработанной материнской компанией, и будет использовать силовой агрегат, состоящий из двух электромоторов, мощностью 402 л.с.

Пока неизвестно, какой тип автомобиля разрабатывает Polestar, но бренд говорит, что Precept "формирует будущее внешнего вида и ощущений Polestar", поэтому ожидается, что серийная версия будет обладать премиальными функциями, передовыми технологиями и минималистским стилем.