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Четверг, 20.02.2020
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Компания Polestar представит в Женеве концепт Precept

Компания Polestar представит в Женеве концепт Precept
13:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Эта концепция, которая будет презентована перед автосалоном в Женеве на специальном мероприятии в конце февраля.

Шведский производитель Polestar представил новую концепцию, которая, как ожидается, превратится в полностью электрический преемник дебютных моделей фирмы 1 и 2.

Называется Precept и "показывает направление, в котором движется Polestar", в соответствии с брендом.

Детали неяркие, а на официальном предварительном изображении виден только затемненный силуэт автомобиля сверху, но надо отметить, что на нем будут представлены фирменные угловые светодиодные фары Polestar и закрученная задняя подсветка.

Ранее бренд заявлял о своем стремлении развивать собственный язык стилей, отличный от языка материнской компании Volvo, и эта концепция, вероятно, продемонстрирует смелое новое направление дизайна.

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Никаких технических подробностей не сообщается, но можно ожидать, что любая новая модель из дополнительного подразделения Volvo будет установлена на платформе компактной модульной архитектуры (CMA), разработанной материнской компанией, и будет использовать силовой агрегат, состоящий из двух электромоторов, мощностью 402 л.с.

Пока неизвестно, какой тип автомобиля разрабатывает Polestar, но бренд говорит, что Precept "формирует будущее внешнего вида и ощущений Polestar", поэтому ожидается, что серийная версия будет обладать премиальными функциями, передовыми технологиями и минималистским стилем.

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Женева, Автомобили, Авто, Polestar, Компания Polestar, Precept.
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