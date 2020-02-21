Tesla Model Y: опубликованы характеристики батареи нового кроссовера

Новый компактный кроссовер от американской марки станет самым эффективным электрическим SUV.

На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.

Напомним, что изначально Илон Маск обещал запас хода всего в 450 км, но "из-за продолжающегося технического прогресса полноприводной Model Y" эти данные были пересмотрены.

Кроме того, на сайте были опубликованы данные эффективности силовой установки модели, рассчитанные на основе емкости аккумулятора и запаса хода. Эта цифра составила 121. Это делает его самым эффективным электрическим кроссовером или внедорожником, в том числе позволило обогнать Hyundai Kona Electric с показателем в 120 MPGe.

Для сравнения, Audi E-Tron оценен в 74 MPGe, а Jaguar I-Pace - в 76 MPGe. Так как аккумуляторная батарея Kona намного меньше, чем у Tesla Model Y, при полной зарядке она может проехать всего 415 км.

Также отметим, что этот рейтинг относится только к комплектации Performance с двумя двигателями и полным приводом. Tesla оценивает версию Long Range в те же 500 км, но пока нет отдельного рейтинга на сайте EPA. И Model 3 Long Range, и Model 3 Performance имеют одинаковую оценку EPA в 520 км, так что это не аномалия в Tesla.

От обычной версии Model Y Performance отличается пониженной подвеской, усиленными тормозами, более крупными 21-дюймовыми колесами и более высокой максимальной скоростью (250 км/ч вместо 233 км/ч).

Ожидается, что Tesla в скором времени отправит новый Model Y в дилерские центры. А производство автомобиля стартует уже в следующем месяце.