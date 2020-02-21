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Tesla Model Y: опубликованы характеристики батареи нового кроссовера

Tesla Model Y: опубликованы характеристики батареи нового кроссовера
16:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новый компактный кроссовер от американской марки станет самым эффективным электрическим SUV.

На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.

Напомним, что изначально Илон Маск обещал запас хода всего в 450 км, но "из-за продолжающегося технического прогресса полноприводной Model Y" эти данные были пересмотрены.

Кроме того, на сайте были опубликованы данные эффективности силовой установки модели, рассчитанные на основе емкости аккумулятора и запаса хода. Эта цифра составила 121. Это делает его самым эффективным электрическим кроссовером или внедорожником, в том числе позволило обогнать Hyundai Kona Electric с показателем в 120 MPGe.

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Для сравнения, Audi E-Tron оценен в 74 MPGe, а Jaguar I-Pace - в 76 MPGe. Так как аккумуляторная батарея Kona намного меньше, чем у Tesla Model Y, при полной зарядке она может проехать всего 415 км.

Также отметим, что этот рейтинг относится только к комплектации Performance с двумя двигателями и полным приводом. Tesla оценивает версию Long Range в те же 500 км, но пока нет отдельного рейтинга на сайте EPA. И Model 3 Long Range, и Model 3 Performance имеют одинаковую оценку EPA в 520 км, так что это не аномалия в Tesla.

От обычной версии Model Y Performance отличается пониженной подвеской, усиленными тормозами, более крупными 21-дюймовыми колесами и более высокой максимальной скоростью (250 км/ч вместо 233 км/ч).

"Штурвал" будущего: Tesla запатентовала новый руль

Ожидается, что Tesla в скором времени отправит новый Model Y в дилерские центры. А производство автомобиля стартует уже в следующем месяце.

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Кроссовер, Характеристика, Tesla, Илон Маск, Tesla Model Y, Model Y.
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