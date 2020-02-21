Maserati MC20: компания покажет свою новую модель уже в мае

Итальянский автопроизводитель анонсировал дебют своего нового среднемоторного суперкара Maserati MC20.

В своем пресс-релизе компания Maserati озвучила имя долгожданной новинки - MC20.

Однако пресс-служба не стала раскрывать другие подробности о модели, посоветовав дождаться мая 2020 года. Автопроизводитель заявляет, что MC20 станет "естественной эволюцией" Maserati MC12.

В коротком видео-тизере демонстрируется приземистый автомобиль с вентиляционным отверстием в середине капота. Модель получила среднемоторную компоновку, однако подробно изучить внешность новинки не позволяет маскировочная пленка.

Напомним, что сейчас инженеры Maserati занимаются разработкой силовой установки V6 для супекара. Также не исключено, что автопроизводитель представит в скором времени и полностью электрическую модель.

Представители компании указывают на то, что MC20 может поступить в продажу уже в 2021 году.