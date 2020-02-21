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Пятница, 21.02.2020
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Maserati MC20: компания покажет свою новую модель уже в мае

Maserati MC20: компания покажет свою новую модель уже в мае
19:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Итальянский автопроизводитель анонсировал дебют своего нового среднемоторного суперкара Maserati MC20.

В своем пресс-релизе компания Maserati озвучила имя долгожданной новинки - MC20.

Однако пресс-служба не стала раскрывать другие подробности о модели, посоветовав дождаться мая 2020 года. Автопроизводитель заявляет, что MC20 станет "естественной эволюцией" Maserati MC12.

В коротком видео-тизере демонстрируется приземистый автомобиль с вентиляционным отверстием в середине капота. Модель получила среднемоторную компоновку, однако подробно изучить внешность новинки не позволяет маскировочная пленка.

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Напомним, что сейчас инженеры Maserati занимаются разработкой силовой установки V6 для супекара. Также не исключено, что автопроизводитель представит в скором времени и полностью электрическую модель.

Представители компании указывают на то, что MC20 может поступить в продажу уже в 2021 году.

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Maserati, Май, Нова модель, Maserati MC20.
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