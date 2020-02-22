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Двоюродный брат: какие отличия у нового Samsung XM3 с Renault Arkana

Двоюродный брат: какие отличия у нового Samsung XM3 с Renault Arkana
13:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Состоялась официальная презентация кроссовера Samsung XM3.

Прошла демонстрация кроссовера Samsung XM3 для южнокорейского авторынка.

Новинка не является точной копией Renault Arkana – взамен платформы Global Access, кросс построили на современной архитектуре CMF-B, лежащей в основе Renault Captur.

Расстояние между осями такое же, как модели Arkana (2720 мм), а клиренс уменьшился с 205 до 186 мм. Стоит отметить наличие современных электронных ассистентов, вроде систем автоматического торможения, слежения за разметкой и контроля "слепых" зон.

Внешне модель отличается от Arkana не только логотипами.

Новинку оснастили иным задним бампером, имеющим другие вставки, подштамповками своеобразной формы, а ещё собственным оснащением задних фонарей. Фары обладают светодиодными элементами.

Салон XM3 полностью новый, она позаимствовала у российской "Арканы" только руль и подрулевые переключатели. Уже в начальной комплектации машина оснащается 6 подушками безопасности и электромеханическим "ручником".

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У базового информационно-развлекательного комплекса 7-дюймовый экран, а флагманская вариация Samsung XM3 комплектуется вертикальным планшетом на 9,3 дюйма и приборной панелью с 10,25-дюймовым дисплеем.

Стандартная силовая установка – атмосферный мотор на 1,6 литра в сочетании с вариатором. А вот альтернативный 1,3-литровый турбодвигатель TCe у новой модели работается в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией Getrag с двумя мокрыми сцеплениями.

Производительность мотора пока не разглашается. Привод доступен исключительно передний.

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Автомобиль, Кроссовер, Renault Arkana, Samsung XM3.
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