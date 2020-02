Honda Civic Type R 2020 получила две спецверсии

Хот-хэтч 2020 Type R в версии Sport Line был разработан, чтобы предложить «более сдержанный стиль и более утонченную езду» для тех, кто считает существующую модель слишком мягкой.

Самым значительным внешним изменением является удаление большого заднего крыла в пользу более низкого, более тонкого элемента, а также появились 19-дюймовые колеса, обутые в шины Michelin Pilot Sports 4S.

Интерьер также подчеркивает визуальную драматичность благодаря черной обивке сидений с красной строчкой. Однако это не все эстетические изменения - наряду с новыми шинами в багажнике, задней двери была добавлена дополнительная звукоизоляция для снижения уровня шума, вибрации и резкости (NVH). Продажи модели стартуют в конце лета 2020 года.

