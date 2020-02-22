Около 6 тис. заказов в день: сколько машин Tesla Cybertruck уже заказали

По подсчетам клуба владельцев Cybertruck, с момента анонса електропикапа в среднем поступает 5873 заказов на него каждый день.

В ноябре Tesla представила долгожданный електропикап Cybertruck. Илон Маск представил футуристический пикап Tesla Cybertruck: характеристики и цена Сначала автомобиль вызвал смешанные чувства у публики: одни восхищались смелостью и грубостью дизайна, другие называли его простым. В любом случае, он привлек внимание прессы, а также покупателей, готовых оформить предварительный заказ.

Уже до конца ноября 200 тысяч человек перевели на счет компании по 100 долларов, забронировав Cybertruck. Это было объявлено официально, но с тех пор компания не вела учет заказов. Однако это не помешало клиентам Tesla самостоятельно подсчитать их количество. Оказалось, что их уже более полумиллиона.

На сайте клуба владельцев Cybertruck появилась запись: 522 764 заказа, в среднем 5873 заказа в день за 89 дней и (включая) вечер анонса.

Также там сказано, что всего 17% заказчиков хотят одномоторную версию – то есть самую дешевую, которая стоит всего 40 тысяч долларов. Остальные готовы приобрести модели с двумя или тремя моторами.

Компания собирается выпустить в конце года две более продвинутые версии Cybertruck с запасом хода от 480 до 800 километров.

Неожиданная проблема была обнаружена у неуклюжего пикапа – машина не влезает в среднестатистический американский гараж. Пока точные размеры новинки неизвестны, но Маск уже говорит, что компания готова их несколько уменьшить.