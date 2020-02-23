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Nissan может лишить кроссовер Qashqai без дизельного мотора

Nissan может лишить кроссовер Qashqai без дизельного мотора
17:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японская компания Nissan, как и многие другие автопроизводители, берет активный курс на электрификацию своих машин.

Одна из самых популярных моделей марки – кроссовер Qashqai может лишиться дизельных моторов после смены поколения.

Как сообщает издание AutoExpress, 1,5-литровый и 1,6-литровый моторы больше не будут использоваться на этой модели.

Напомним, что они были совместно разработаны компаниями Renault и Nissan. Компания Nissan в будущем собирается предложить своим клиентам два вида электромотора – первый будет основан на технологии Nissan ePower, а второй будет гибридной версией от Mitsubishi.

При этом Nissan будет оптимизировать новые двигатели в зависимости от региона. Для этого компания исследовала среднюю скорость движения по шоссе.

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Так, в Японии она составляет 80-105 км/ч, а вот европейские автолюбители передвигаются по трассе со скоростью 129-137 км/ч. Таким образом, точная настройка позволит получить более комфортные режимы езды, а также снизить влияние автомобиля на экологию.

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Nissan, Nissan Qashqai, Электрокары, Дизельный мотор.
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