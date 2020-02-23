Nissan может лишить кроссовер Qashqai без дизельного мотора

Японская компания Nissan, как и многие другие автопроизводители, берет активный курс на электрификацию своих машин.

Одна из самых популярных моделей марки – кроссовер Qashqai может лишиться дизельных моторов после смены поколения.

Как сообщает издание AutoExpress, 1,5-литровый и 1,6-литровый моторы больше не будут использоваться на этой модели.

Напомним, что они были совместно разработаны компаниями Renault и Nissan. Компания Nissan в будущем собирается предложить своим клиентам два вида электромотора – первый будет основан на технологии Nissan ePower, а второй будет гибридной версией от Mitsubishi.

При этом Nissan будет оптимизировать новые двигатели в зависимости от региона. Для этого компания исследовала среднюю скорость движения по шоссе.

Так, в Японии она составляет 80-105 км/ч, а вот европейские автолюбители передвигаются по трассе со скоростью 129-137 км/ч. Таким образом, точная настройка позволит получить более комфортные режимы езды, а также снизить влияние автомобиля на экологию.