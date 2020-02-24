Новый кроссовер Aston Martin DBX получит специальную версию

Британский Aston Martin собирается выпустить специальную версию своего нового кроссовера DBX, предзаказы на который начали принимать совсем недавно.
Уже известно, что некоторые опции и элементы он позаимствует у модели DBX Q – этот концепт-кар представят на автосалоне в Женеве.
В своем пресс-релизе британская компания позиционирует специальную версию DBX, как выполненную на заказ.
Клиентам будет доступно три разных уровня обновлений, максимальный из которых позволит полностью индивидуализировать авто. Если говорить о концепт-каре DBX Q, то это станет торжеством темного оттенка.
Помимо 22-дюймовых дисков с блестящим эффектом, кузов автомобиля выполнен в атласном исполнении Xenon Grey, на нем есть элементы из углеволокна.
А вот салон имеет значительные изменения от серийной версии DBX. Особое место здесь занимает центральная панель из углеродного волокна, на изготовление которой требуется несколько дней.