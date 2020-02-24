Французская Lazareth представила самый необычный байк в мире

Сумасшедший четырехколесник Lazareth LM 847 с двигателем Maserati V8 объемом 4,7 л во всех отношениях интересен, но не лишен недостатков, которые мастер попытался исправить в новом проекте LM 410.
Невероятная машина также имеет четыре колеса, но автомобильный двигатель заменен на рядную литровую "четверку" от Yamaha YZF-R1.
Отказ от громоздкого, хотя и эффектно выглядящего V8 позволил значительно снизить массу.
Всего будет выпущен десяток LM 410 стоимостью от 100 тысяч евро.
Как сообщалось ранее, немецкая корпорация обнародовала детали относительно S-вариации электрического кроссовера e-tron.