Renault Twingo ZE: компания официально представила электрокар

Twingo ZE - это новая и полностью электрическая модификация Twingo.

Вопреки тому, что было в случае с Seat Mii и Skoda Citigo, появление электрического варианта не означает, что бензиновые двигатели исчезнут из диапазона. ZE усиливает линейку Twingo и, что удивительно, делает это не с той же силовой установкой, что и Smart Forfour EQ.

Если электрическая аккумуляторная батарея Forfour имеет мощность 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с ее аккумуляторной батареей 22 кВт-ч имеет более длительный электрический пробег.

Этот пакет имеет те же возможности, что имел Zoe в первые годы. Согласно сообщению Renault, Twingo ZE имеет запас хода на 180 километров (WLTP). При использовании эко-режима, на одном заряде можно проехать до 215 километров.

Хотя аккумуляторная батарея отличается от электрической батареи Smart Forfour, электродвигатель — нет. Это устройство также обеспечивает 82 л.с. и 160 Нм крутящего момента в Twingo ZE. При этом разгон до скорости 50 км/ч увеличивается до 4,2 секунд, а до 100 км/ч примерно до 12 секунд. Максимальная скорость электромобиля составляет 135 км/ч.

Максимальная нагрузка составляет 3,6 кВт-ч, а это означает, что аккумуляторная батарея с зарядным устройством на 7,4 кВт- ч будет заряжена примерно через три часа.

Электродвигатель, который приводит в движение задние колеса, расположен сзади под полом багажного отделения, где обычно расположен двигатель внутреннего сгорания. Багажное отделение с его вместимостью 240 литров, таким образом, становится аналогичным Twingo с бензиновым двигателем.

Единственными визуальными изменениями ZE стал дизайн задней части и синяя отделка решетки радиатора и контура колпаков ступиц в колесах. В интерьере, кроме значка ZE на рычаге селектора трансмиссии, нет никаких отличий от обычного Twingo. С помощью этого рычага селектора можно, среди прочего, выбрать три различных "силы" рекуперативных тормозов.

Навигационная система не только позволяет легко определить оставшийся запас хода автомобиля, но и показывает точки зарядки на выбранном маршруте.