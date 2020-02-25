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Началось производство электрических гиперкаров Lotus Evija

Началось производство электрических гиперкаров Lotus Evija
08:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новую страницу в своей истории британская марка открывает вместе с новой мануфактурой.

Мини-завод для сборки 2000-сильного монстра построили близ испытательного полигона компании в деревушке Хетел.

Последователи Колина Чепмена не теряют времени даром. Несмотря на то, что старт производства гиперкара Evija запланирован на лето, новые производственные помещения полностью готовы и укомплектованы.

В ближайшее время англичане займутся сборкой финальных версий прототипа. Новую площадку отстроили в деревушке Хетел – неподалёку от штаб-квартиры и заводского трека компании. 

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По словам генерального директора Lotus Cars Фила Попхэма, новое сборочное предприятие – одно из самых современных технологичных. А Evija – очень серьезный игрок в развивающемся сегменте электрических гиперкаров.

Тираж автомобиля, способного разменивать сотню за три секунды и достигать максималки в 320 км/ч, составит 130 экземпляров. И все они уже проданы. Запас хода – приличные 420 км.

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Автомобили, Авто, Гиперкар, электрический гиперкар, Lotus Evija.
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