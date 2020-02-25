Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

Накануне появилась свежая информация относительно силовой установки авто.

Японский автопроизводитель Subaru активно работает над обновлением модели WRX STI.

В одной из модификаций новинка получит мощный турбированный силовой агрегат – его объем составит 2,4-литра, а выходная мощность достигнет 400 л.с. при 490 Нм крутящего момента.

Турбомотор с объемом 2,4 литра используется на трех моделях бренда – Ascent, Outback и Legacy. Правда в этом случае он способен выдавать только 260 л.с. при 376 Нм крутящего момента.

Как сообщают внутренние источники, повысить отдачу в 1,5 раза удалось за счет усиленных внутренних компонентов и доработанных клапанов.

Инженеры Subaru предполагают, что силовая установка по своим динамическим характеристикам будет сопоставима с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Mercedes-AMG.

Напомним, что этот мотор способен выдавать мощность 416 л.с. при 500 Нм крутящего момента. По предварительной информации, официальная премьера новинки должна состояться в конце нынешнего года, однако не исключено, что это может произойти несколько позже.