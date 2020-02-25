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Машина для энтузиастов: Volkswagen анонсировал выход нового Touareg R

Машина для энтузиастов: Volkswagen анонсировал выход нового Touareg R
21:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Флагманский немецкий внедорожник получит гибридную силовую установку с отдачей в 456 л.с.

В соответствии с недавно опубликованным планом суббренда R о переходе на электрификацию, новый внедорожник использует гибридную трансмиссию с подключаемым модулем, которая выдает мощность в 456 л.с. и может проехать до 50 км исключительно на электротяге.

Показатели производительности еще не подтверждены официально, но ожидается, что разгон до 100 км/ч у флагманского внедорожника займет около 5,0 с, а максимальная скорость составит порядка 250 км/ч.

"Touareg — идеальный автомобиль для перехода к электрификации. Двигатели от других автомобилей марки никогда не рассматривались, поскольку Touareg спроектирован как комфортабельный быстрый внедорожник, который должен обеспечить легкий переход от комфортного к спортивному, но не экстремальному спортивному.

Это машина для энтузиастов, а также для людей, ведущих активный образ жизни", — рассказал глава подразделения R Йостом Капито.

Touareg R — первый PHEV с шильдиком R, выпущенный Volkswagen, поэтому он важен для немецкой марки, стремящейся к полной электрификации своего модельного ряда. Это также первый полноприводный гибрид, выпущенный компанией.

В стандартном исполнение Touareg R будет поставляться с 21-дюймовыми легкосплавными дисками, которые могут быть заменены на 22-дюймовые колеса. Под капотом расположился знакомый бензиновый мотор Volkswagen 2995cc V6, который развивает 326 л.с. мощности и трудится в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Tiptronic. Электромотор обеспечивает дополнительные 130 л.с.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 14,1 кВт/ч и встроена в отсек под полом багажника. Это помогает создать переменный крутящий момент, который можно распределить в соотношении 70:30 или 20:80. Максимальная скорость в режиме EV составляет 140 км/ч.

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Как и все другие Touareg, он поставляется с превосходной передней панелью Innovision Cockpit, которая сочетает в себе 12-дюймовую приборную панель и 15-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса. Он также поставляется с пакетом VW Trailer Assist, который помогает при маневрировании и вождении с прицепом.

Официально дебют нового Volkswagen Touareg R состоится в Женеве.

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Автомобиль, Внедорожник, Volkswagen, Авто, Touareg R.
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