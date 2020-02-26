Внедорожник Ford Endeavour появился в продаже

На индийском авторынке новый Ford Endeavour оснащается единственным двухлитровым дизелем, чья отдача достигает 170 лошадиных сил.

В Ford объявили начало продаж рестайлинговой версии своего внедорожника Endeavour.

Под этим названием в Индии знают Ford Everest.

Обновленный SUV отличается от своего предшественника переработанной радиаторной решеткой, новыми бамперами, 19-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, а также более богатым перечнем доступных опций.

Мотор работает в связке с фирменным полным приводом и 10АКПП.

В других странах можно встретить бензиновые версии этой модели – им полагается 245-сильный турбомотор на два литра.

В список оснащения для Endeavour нового модельного года вошли адаптивный круиз-контроль, облегчающий движение в пробках и умеющий распознавать дорожные знаки, системы предупреждения столкновений и контроля полосы движения, камеры кругового видеообзора, а также современная мультимедиа, которой можно отдавать голосовые команды.