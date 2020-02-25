Новый уровень: Porsche предлагает нанести отпечаток пальца владельца на капот

Компания Porsche решила вывести персонализацию своего спорткара на новый уровень.

Благодаря особой технологии, на капот автомобиля может быть нанесен отпечаток пальца его владельца.

Представители марки сообщают, что в будущем появятся и иные варианты индивидуализированных изображений.

Технология прямой печати, разработанная в цехе покраски учебного центра Porsche в Цуффенхаузене, Германия, позволяет создавать более детальные рисунки, которые невозможны при обычной окраске.

Porsche Exclusive Manufaktur напечатает дизайн на капоте после завершения производства 911-го.

Снимается капот, а биометрические данные обрабатываются таким образом, чтобы их нельзя было использовать незаконно, а затем робот переносит изображение. Наконец, наносится лак, а капот полируется.

Это не первый уникальный дизайн, который Porsche Exclusive Manufaktur предложил покупателям 911-го поколения 992-го поколения.

Они также могут получить симпатичный аэро-комплект с задним крылом.