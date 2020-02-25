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Новый уровень: Porsche предлагает нанести отпечаток пальца владельца на капот

Новый уровень: Porsche предлагает нанести отпечаток пальца владельца на капот
22:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Porsche решила вывести персонализацию своего спорткара на новый уровень.

Благодаря особой технологии, на капот автомобиля может быть нанесен отпечаток пальца его владельца.

Представители марки сообщают, что в будущем появятся и иные варианты индивидуализированных изображений.

Технология прямой печати, разработанная в цехе покраски учебного центра Porsche в Цуффенхаузене, Германия, позволяет создавать более детальные рисунки, которые невозможны при обычной окраске.

Porsche Exclusive Manufaktur напечатает дизайн на капоте после завершения производства 911-го.

Снимается капот, а биометрические данные обрабатываются таким образом, чтобы их нельзя было использовать незаконно, а затем робот переносит изображение. Наконец, наносится лак, а капот полируется.

Porsche Macan станет электрокаром

Это не первый уникальный дизайн, который Porsche Exclusive Manufaktur предложил покупателям 911-го поколения 992-го поколения.

Они также могут получить симпатичный аэро-комплект с задним крылом.

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Автомобиль, Авто, Спорткар, Porsche 911.
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