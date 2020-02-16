Porsche Macan станет электрокаром

Компания Porsche лишит Macan бензиновых двигателей.

Издание Car and Driver со ссылкой на собственный источник в Porsche поделилось информацией о том, что Macan нового поколения появится уже в 2021 году.

Кроссовер получит электрическую модификацию, которая будет отличаться от бензиновой даже визуально. Автопроизводитель планирует продавать обе версии одновременно в течение трех лет, однако планы могут быть скорректированы исходя из результатов продаж.

Специалисты предполагают, что если продажи электрического Macan будут на высоком уровне, то автопроизводитель откажется от бензиновой модификации раньше 2024 года.

В основу электрической версии Macan ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric) разработанная совместно с Audi.