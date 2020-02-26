Кроссовер Ferrari 1975 года выставлен на продажу

Продадут вседорожный Ferrari на аукционе в Эр-Рияде, но сами торги запланированы только на 23 ноября.

"Внедорожник", существующий в единственном экземпляре, построен на базе Ferrari 308 Dino GT4, но цена уникума пока не названа.

От привычного "Дино" у этого монстрика сохранилось довольно мало. К примеру, исходный гран-турер с посадочной формулой 2+2 был превращен в сугубо двухместное купе, и все освободившееся пространство занимает силовой агрегат. Мотор все же остался штатным, но, по данным аукционистов из Worldwide Auctioneers, основательно доработан.

В чем именно заключаются доработки, пока не поясняется, зато известно, что на восстановление и апгрейд мотора в частности и всего спорткара в целом потратили 26 тысяч долларов. Кроссовер оснащен внешне аутентичным 3,0-литровым V8, который "с завода" развивал 240 л.с.

Но основное отличие – это ходовая часть, созданием которой занималась фирма DriverSource из Техаса. В стиле "сафари" спорткару заметно увеличили клиренс, интегрировав в подвеску регулируемые амортизаторы и пружины с возможностью изменения дорожного просвета, перенастроили рулевое управление, снабдили 15-дюймовыми колесными дисками с высокопрофильной резиной и тому подобное.

Кроме того, "Дино" обзавелся дополнительной оптикой Hella и специально изготовленным передним бампером с встроенными буксировочными проушинами. В итоге после всех доработок Ferrari Dino отчаянно напоминает некое подобие Lancia Stratos.