В Kia подтвердили скорую смену фирменного логотипа

Новый логотип, как предполагают автомобильные эксперты, должен начать появляться на транспортных средствах в октябре.

Корейская компания представит свой новый логотип до конца года.

"Новая эмблема похожа на эмблему концепт-кара Imagine, но будет выглядеть немного иначе", - заявил президент Kia Motors Пак Хан-Ву в интервью.

В декабре 2019 года Корейская информационная служба по правам интеллектуальной собственности опубликовала запрос на регистрацию товарного знака от Kia с новым логотипом.

По слухам, компания может также зарезервировать новый знак для гибридных и электрических моделей.

Логотип Kia впервые был показан на концептуальной модели Imagine и использует четкие угловые линии в каждой букве. Верхняя часть буквы K прикрепляется к верхней части буквы I. Нижняя часть буквы I соединяется с нижней частью стилизованной буквы A.

Для сравнения, существующая эмблема просто ставит засечку на верхней части каждой буквы.