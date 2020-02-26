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В Kia подтвердили скорую смену фирменного логотипа

В Kia подтвердили скорую смену фирменного логотипа
15:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новый логотип, как предполагают автомобильные эксперты, должен начать появляться на транспортных средствах в октябре.

Корейская компания представит свой новый логотип до конца года.

"Новая эмблема похожа на эмблему концепт-кара Imagine, но будет выглядеть немного иначе", - заявил президент Kia Motors Пак Хан-Ву в интервью. 

В декабре 2019 года Корейская информационная служба по правам интеллектуальной собственности опубликовала запрос на регистрацию товарного знака от Kia с новым логотипом.

По слухам, компания может также зарезервировать новый знак для гибридных и электрических моделей.

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Логотип Kia впервые был показан на концептуальной модели Imagine и использует четкие угловые линии в каждой букве. Верхняя часть буквы K прикрепляется к верхней части буквы I. Нижняя часть буквы I соединяется с нижней частью стилизованной буквы A.

Для сравнения, существующая эмблема просто ставит засечку на верхней части каждой буквы.

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Авто, Kia, Новинки авто, Компания Kia, Kia логотип.
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