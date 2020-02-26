Hyundai представила обновленную модель Elantra

Рестайлинговая модель получила обновленный дизайн, улучшенную информационно-развлекательную систему и новые варианты силовых установок.

В Европе состоялся дебют обновленного Hyundai i30, больше известного, как Hyundai Elantra.

Модель стала больше походить на "старших братьев", таких как Sonata и Santa Fe.

Кроме того, автомобиль получил ряд технических обновлений.

От предшественника новинка отличается в передней и задней частях. Фары получили более угловатый дизайн и смелые треугольные светодиодные ходовые огни.

Радиаторная решетка была значительно расширена. "Заряженная" модификация N-Line сохраняет более агрессивный передний спойлер, как у текущей модели. Область заднего диффузора была расширена.

Изменения в интерьере на первый взгляд не видны, но если присмотреться, то они существенны.

Большая часть приборной панели, дверей и центральной консоли не изменилась, но теперь доступен 10,25-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, подобный тому, что был в новом Ioniq Комбинация приборов также оснащена большим 7-дюймовым дисплеем и новыми аналоговыми циферблатами.

Линейка двигателей i30 была полностью пересмотрена и получила набор обновленных бензиновых и дизельных агрегатов, а также силовых установок с мягкой гибридной технологией. Старый 1,4-литровый агрегат был значительно переработан и превратился в новый 1,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 108 л.с.

Версия с турбонаддувом этого же агрегата достигает 158 л.с., что на 20 л.с. больше, чем у старого 1.4. Такой мотор оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Та же система также установлена на 1,0-литровый бензин агрегат с турбонаддувом мощностью 118 л.с. и на 1,6-литровый турбодизель мощностью 134 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный "автомат".

Новый i30 или Elantra GT дебютирует на Женевском автосалоне и поступит в продажу в Европе этим летом в кузовах "хэтчбек", "универсал" и "фастбэк".