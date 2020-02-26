Скачать
Среда, 26.02.2020
Угроза коронавируса: В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе
В ТГК обсудили меры на Донбассе, из-за угрозы коронавируса
"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Шокирующее откровение: Даффи призналась, почему столько лет молчала (Фото)
Даффи призналась, почему столько лет молчала

Hyundai представила обновленную модель Elantra

Hyundai представила обновленную модель Elantra
18:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Рестайлинговая модель получила обновленный дизайн, улучшенную информационно-развлекательную систему и новые варианты силовых установок.

В Европе состоялся дебют обновленного Hyundai i30, больше известного, как Hyundai Elantra.

Модель стала больше походить на "старших братьев", таких как Sonata и Santa Fe.

Кроме того, автомобиль получил ряд технических обновлений.

От предшественника новинка отличается в передней и задней частях. Фары получили более угловатый дизайн и смелые треугольные светодиодные ходовые огни.

Радиаторная решетка была значительно расширена. "Заряженная" модификация N-Line сохраняет более агрессивный передний спойлер, как у текущей модели. Область заднего диффузора была расширена.

Изменения в интерьере на первый взгляд не видны, но если присмотреться, то они существенны.

Большая часть приборной панели, дверей и центральной консоли не изменилась, но теперь доступен 10,25-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, подобный тому, что был в новом Ioniq Комбинация приборов также оснащена большим 7-дюймовым дисплеем и новыми аналоговыми циферблатами.

Внедорожник Ford Endeavour появился в продаже

Линейка двигателей i30 была полностью пересмотрена и получила набор обновленных бензиновых и дизельных агрегатов, а также силовых установок с мягкой гибридной технологией. Старый 1,4-литровый агрегат был значительно переработан и превратился в новый 1,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 108 л.с.

Версия с турбонаддувом этого же агрегата достигает 158 л.с., что на 20 л.с. больше, чем у старого 1.4. Такой мотор оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Та же система также установлена на 1,0-литровый бензин агрегат с турбонаддувом мощностью 118 л.с. и на 1,6-литровый турбодизель мощностью 134 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный "автомат".

Новый i30 или Elantra GT дебютирует на Женевском автосалоне и поступит в продажу в Европе этим летом в кузовах "хэтчбек", "универсал" и "фастбэк".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Hyundai, Авто, Hyundai Elantra, Hyundai i30.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Без антибиотиков&quot;: Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены
МХП заявил о влиянии новой программы на цены
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
&quot;Все на проверку&quot;: В &quot;Борисполе&quot; усилили меры предосторожности из-за коронавируса
В "Борисполе" усилили проверки из-за коронавируса
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь