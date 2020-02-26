Cadillac раскрыла место премьеры нового электрокара

Компания Cadillac покажет свой первый электромобиль в Нью-Йорке.

В начале прошлого года Cadillac опубликовал первое изображение будущего электромобиля.

Тогда сообщалось, что это будет первая модель General Motors, построенная на специальной "электрической" платформе.

Мы точно не знаем, как эти планы соотносятся с анонсированным недавно выпуском электропикапа GMC Hummer EV, однако первый "Кадиллак" без ДВС обещают показать уже этой весной на Нью-йоркском автосалоне.

Как сообщает Automotive News, об этом дилерам рассказал глава марки Стив Карлайл.

Никаких подробностей об электромобиле пока нет. Скорее всего, это будет кроссовер – как на эскизе.

Будучи запущенной в серию, такая модель могла бы составить конкуренцию Tesla Model Y.