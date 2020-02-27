Aston Martin представил новую модель автомобиля

Теперь его можно заказать по всему миру, но Aston ограничивает производство всего 300 экземплярами, поэтому действуйте быстро, если хотите его заполучить.

Тем, кто ищет как стилизацию, так и обновления мощности, следует искать в другом месте.

Этот пакет добавляет только затемненные визуальные улучшения, оставляя двигатель V8 без изменений.

Эти усовершенствования включают в себя черные глянцевые лезвия капота, 20-дюймовые глянцевые черные литые диски, уникальные черные накладки на пороги Shadow Edition, а также полированные хромированные крылья и значки.

Внутри спортивный руль, обтянутый черной алькантарой и черной кожей обсидиана. Дополнительный пакет включает глянцевые черные элементы, заменяя панели цвета кузова на черные.

"Мы тщательно отобрали элементы дизайна Shadow Edition, чтобы тонко, но заметно изменить внешний вид DB11 - продвигая его дальше к более напористому и целеустремленному стилю GT", - сказал Марек Райхман, исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Lagonda.

Пакет доступен на DB11 V8 Coupe или кабриолете DB11 V8 Volante. Хотя многие затемненные функции DB11 V8 Shadow Edition исправлены, у покупателя все еще будет возможность настроить модель, включая шесть цветов кузова и различные доступные цвета для тормозных суппортов.

DB11 V8 Shadow Edition получил - 4.0-литровый V8 от Aston с двойным турбонаддувом. Он производит 503 лошадиных силы и 696 Ньютон-метров крутящего момента. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aston.

Aston Martin DB11 V8 Shadow Edition 2021 теперь можно заказать у дилеров.