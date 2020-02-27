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Aston Martin представил новую модель автомобиля

Aston Martin представил новую модель автомобиля
11:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Теперь его можно заказать по всему миру, но Aston ограничивает производство всего 300 экземплярами, поэтому действуйте быстро, если хотите его заполучить.

Тем, кто ищет как стилизацию, так и обновления мощности, следует искать в другом месте.

Этот пакет добавляет только затемненные визуальные улучшения, оставляя двигатель V8 без изменений.

Эти усовершенствования включают в себя черные глянцевые лезвия капота, 20-дюймовые глянцевые черные литые диски, уникальные черные накладки на пороги Shadow Edition, а также полированные хромированные крылья и значки.

Внутри спортивный руль, обтянутый черной алькантарой и черной кожей обсидиана. Дополнительный пакет включает глянцевые черные элементы, заменяя панели цвета кузова на черные.

"Мы тщательно отобрали элементы дизайна Shadow Edition, чтобы тонко, но заметно изменить внешний вид DB11 - продвигая его дальше к более напористому и целеустремленному стилю GT", - сказал Марек Райхман, исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Lagonda.

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Пакет доступен на DB11 V8 Coupe или кабриолете DB11 V8 Volante. Хотя многие затемненные функции DB11 V8 Shadow Edition исправлены, у покупателя все еще будет возможность настроить модель, включая шесть цветов кузова и различные доступные цвета для тормозных суппортов.

DB11 V8 Shadow Edition получил - 4.0-литровый V8 от Aston с двойным турбонаддувом. Он производит 503 лошадиных силы и 696 Ньютон-метров крутящего момента. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aston.

Aston Martin DB11 V8 Shadow Edition 2021 теперь можно заказать у дилеров.

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