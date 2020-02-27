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Nissan Leaf получил новую версию

Nissan Leaf получил новую версию
15:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Nissan представил новую лимитированную версию N-Tec своего электромобиля Leaf, которая идет по пятам моделей X-Trail, Qashqai и Micra N-Tec.

Специальное издание Nissan Leaf N-Tec поставляется с дополнительным пакетом и присоединяется к специальным выпускам X-Trail X-Trail, Qashqai и Micra.

Все модели с приставкой N-Tec позиционируются как версии с высокими техническими характеристиками в соответствующих модельных рядах, представляющих дополнительную ценность для покупателей. 

Leaf e+ N-TEC использует батарею 62 кВт, развивает мощность 214 л.с. и 340 Нм и имеет запас хода до 385 км по циклу WLTP. Nissan обещает разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды и максимальную скорость 160 км/ч.

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Nissan Leaf N-Tec стоимостью 32 795 фунтов стерлингов получает дополнительное оборудование, котоое включает в себя светодиодный пакет, ProPILOT с Lane Keep Assist и Traffic Jam Pilot и обновленную электронную подвеску e+. Дизайн-пакет включает синий металлический передний сплиттер и затемненную отделку.

Для сравнения, цена Qashqai N-Tec составляет от 26 475 фунтов стерлингов, а более крупный X-Trail N-Tec начинается от 30 820 фунтов стерлингов и предлагается в пяти- и семиместной компоновке салона. Micra N-Tec будет стоить от 16 995 фунтов стерлингов. Все новые лимитированные варианты Nissan N-Tec X-Trail, Qashqai и Micra уже появились в продаже, а Leaf будет доступен с 31 марта.

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Nissan, Автомобили, Авто, Nissan Leaf, N-TEC.
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