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На любой вкус: VW представил Golf 2021 в двух версиях

На любой вкус: VW представил Golf 2021 в двух версиях
21:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Немецкий бренд представил хэтчбек Volkswagen Golf в плагин-гибридной версии GTE, а также дизельной GTD.

Обе версии компактного хэтчбека восьмого поколения имеют обновленный передний бампер и светодиодную полосу в решетке радиатора. GTD имеет фирменный значок на крыле, обозначающий дизельную версию модели, в задней части машины появился новый бампер, из которого торчат двойные патрубки выхлопной системы.

Плагин-гибридная версия GTE не получила значка на крыле и может похвастать стандартным задним бампером с фальшивыми трапециевидными патрубками в углах.

Обе модели получили виртуальную "приборку", экран которой контрастирует с 10-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы.

Сиденья имеют клетчатый рисунок, а многофункциональное спортивное рулевое колесо может похвастать кожаной обивкой. Цвет отделки салона уникален для гибридной и дизельной версии хэтчбека. К примеру, в салоне гибридного GTE больше синего цвета, а в интерьере дизельного GTD преобладает серебряный.

В новых GTE и GTD предложена новая система управления, называемая Vehicle Dynamics Manager, которая работает с имеющимся адаптивным управлением шасси, позволяя регулировать демпфирование "на лету", улучшая управляемость и комфорт во время любых ситуаций, будь то остановка на дороге или движение по гоночной трассе.

Доступны четыре режима езды. Основными вариантами являются Comfort, Eco и Sport. Индивидуальный режим позволяет водителю настраивать различные параметры под себя.

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Под капотом дизельного GTD находится 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с. (400 Нм). Мотор работает с семиступенчатой коробкой передач DSG. Плагин-гибридный GTE (ни фото ниже) использует 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 147 лошадиных сил и один электродвигатель на 114 л.с. Общая производительность равна 241 л.с.

В электрическом режиме, эта авто может проехать 60 км на скорости до 130 км/ч. В качестве трансмиссии предложен "робот "DSG с шестью скоростями.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Хетчбэк, Golf 2021.
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