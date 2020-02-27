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Немного изменился: компания Renault обновила модель Talisman

Немного изменился: компания Renault обновила модель Talisman
21:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Семейство Renault Talisman, состоящее из седана и универсала, пережило плановую модернизацию.

Визуальных изменений немного, но в техническом плане есть несколько новшеств.

Собственно, начнем с первого пункта. Слегка изменились изгибы передней решетки и бампер, появились новые опциональные светодиодные матричные фары. На корме изменилась графика фонарей (в них теперь встроены тонкие хромированные планки).

В дополнение к этому Renault предлагается несколько новых цветов кузова и наборы дисков диаметром 17, 18 и 19 дюймов.

Что касается техники, то ассортимент двигателей пополнился свежим 1,33-литровым турбомотором, знакомым нам по Аркане. На Талисмане он развивает 160 л.с. и 270 Нм. Другой новый мотор объемом 1,8 литра позаимствован у Renault Megane RS и Alpine A110, хотя для семейного автомобиля его мощность слегка понизили до 225 л.с. и 300 Нм.

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Есть у автомобиля и дизели— 1.7 dCi (120 или 150 л.с.) и 2.0 Blue dCi (160 или 200 л.с.). Все ДВС сочетаются с 7-ступенчатым "роботом".

Для младшего мотора на "солярке" доступна только 6-скоростная "механика".

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Автомобиль, Renault, Авто, Седан, Renault Talisman.
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