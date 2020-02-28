Shell начинает крупнейший в Европе проект по производству зеленого водорода

Такая электростанция будет производить столько электричества, сколько ежегодно потребляют 12,5 миллиона домохозяйств.

Shell и Gasunie хотят создать крупнейший в Европе водородный проект в порту Делфзейл. Стороны планируют производить там водород из большой ветряной электростанции к 2030 году.

Амбициозные планы сторон заключаются в строительстве крупнейшей ветряной электростанции мощностью от 3 до 4 гигаватт, которая к 2040 году должна вырасти до 10 гигаватт. Эта зеленая энергия затем будет использоваться для производства водорода.

В настоящее время ведутся переговоры, в результате которых станет ясно, насколько данный проект осуществим. Этот процесс должен быть завершен к концу года, после чего ожидается одобрение правительства. Если все пойдет по плану, в 2040 году проект может производить 800 тысяч тонн зеленого водорода в год, что позволит ежегодно экономить 7 мегатонн выбросов CO2.

Появление нового проекта может стать хорошим стимулом для развития автомобильной промышленности. Водород может быть решением для тех, кто хочет ездить на электромобиле, но боится длительной заправки и ограниченного запаса хода BEV. Помимо ограниченного ассортимента моделей (Toyota Mirai и Hyundai Nexo), неразвитая инфраструктура также останется в прошлом.

На данный момент в Нидерландах есть только четыре общедоступные водородные станции, одна из которых имеет только 350 бар и поэтому вряд ли подходит для легковых автомобилей. К концу следующего года их должно быть около двадцати. Новейшие водородные станции FCEV будут установлены в районе порта Амстердама и в Гронингене.