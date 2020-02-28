Пока в разработке: Toyota планирует выпустить новый пикап GR Hilux

Японская компания разрабатывает высокопроизводительный вариант популярного пикапа.

Летом прошлого года японская компания подала заявку на новый товарный знак, а недавно, 18 февраля 2020 года, интеллектуальная собственность Австралии удовлетворила запрос. При этом эксперты не исключают, что новинка марки может стать совершенно эксклюзивной моделью.

Так, в Австралии теперь есть торговый знак GR Hilux. Это может указывать на то, что японская компания разрабатывает высокопроизводительный вариант популярного пикапа, который получит некоторые элементы от на раллийной версии Дакар.

"Определенно нет планов по внедрению GR Hilux на данном этапе, но, как всегда, это то, что мы определенно не исключаем в будущем, особенно из-за высокого уровня локального интереса к высокопроизводительным компьютерам", - сообщил глава Toyota Gazoo Racing Шигеки Томояма.

Нет информации о том, когда появится новый GR Hilux. Тем не менее, модель следующего поколения предположительно поступит в 2023 году. Кроме того, ходят слухи о том, что Toyota объединит платформу под Hilux и Tacoma.

На некоторых рынках уже есть лимитированная серия Hilux GR Sport, хотя здесь дело скорее в комплектации. Gazoo Racing добавляет пикапу черную решетку радиатора и капот, а также красную отделку противотуманных фар и черные 17-дюймовые колеса с полированным ободом. В салоне надо отметить кожаную обивку с красной строчкой.

В движение такой пикап приводится 2,8-литроым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего момента, пару которому составляет шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с раздаточной коробкой низкого диапазона и блокирующим дифференциалом.

Компания также модернизирует подвеску.