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Коронавирусная пандемия: В Женеве отменили автосалон

Коронавирусная пандемия: В Женеве отменили автосалон
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

В Женеве отменили автосалон из-за угрозы распространения коронавируса.

Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта 2020 года, отменен из-за эпидемии коронавируса. Отмену выставки официально подтвердили организаторы мероприятия.

"С сожалением мы сообщаем, что Женевский автосалон отменяется. Это форс-мажор. Мероприятие не может быть перенесено на более поздний срок. Это просто невозможно из-за его масштабов", — заявили организаторы выставки, передает Autonews.

На вопрос о том, кто возместит огромные финансовые потери участникам, президент организационного совета Морис Турретини ответил: "Власти, принявшие это решение, сидят в Берне. Если кто-то намерен с ними судиться, желаю удачи".

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В пятницу, 28 февраля, министр здравоохранения Швейцарии заявил об отмене всех общественных мероприятий в стране с участием более одной тысячи человек по крайней мере до 15 марта в связи с распространением эпидемии. На данный момент известно о девяти случаях заражения в стране.

При этом ранее представители организаторов говорили, что речь об отмене автосалона пока не идет. Планировалось принять определенные меры предосторожности, в том числе дезинфекцию общественных пространств, очистку поручней и зон питания. Кроме того, представители выставочного центра Palexpo заявили о намерении стимулировать участников автосалона следить за здоровьем своих сотрудников.

В Китае, где находится эпицентр эпидемии нового типа вируса, уже был отменен или перенесен ряд крупных автомобильных мероприятий. Например, Пекинский автосалон и этап Формулы-1 в Шанхае, которые были запланированы на апрель 2020 года.

Швейцария запретила все крупные мероприятия, отменен Женевский автосалон 

В КНР, а также за ее пределами, остановлено производство на автомобильных предприятиях. Они простаивают как из-за недостатка китайских комплектующих, так и по причине введения карантина.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 82 тыс. заразившихся и почти 3 тыс. погибших. В Ухани и соседних городах введен карантин — власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд. Кроме этого, случаи заражения зафиксированы в 48 странах.

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Заболевание, Авто, Заражение, Коронавирус, Автоконцерн.
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