Швейцария запретила все крупные мероприятия, отменен Женевский автосалон

Новости мира:Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек.

Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства.

В стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек, сообщает портал swissinfo.ch.

“Федеральный совет провел 28 февраля чрезвычайное заседание. Учитывая ситуацию с коронавирусом, он охарактеризовал положение в Швейцарии как особое”, — говорится в сообщении правительства. Подчеркивается, что “масштабные мероприятия с числом участников более 1 тысячи человек запрещены”.

Три новых подтвержденных случаях заражения коронавируса зафиксированы в Швейцарии, общее число инфицированных в стране возросло до четырех.

Следующим крупным событием в стране должен был стать Женевский автосалон, который ежегодно привлекает свыше 500 тыс. посетителей. Планировалось, что он откроет свои двери для публики 5 марта и продлится до 15 марта. Ранее сообщалось о том, что запланированная на 17 февраля Женевская международная выставка изобретений была перенесена на полгода.

Как сообщалось, по последним данным, в мире лабораторно подтверждено 82 164 случая заражения коронавирусом COVID-19. 2 801 больной умер, 32 897 человек выздоровели.

По информации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом. Арсен Аваков заявил, что инфекционных больных с подозрением на коронавирус будут транспортировать на специальном санитарном вертолете.