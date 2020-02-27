Коронавирус продолжает распространяться: число зараженных перевалило за 82 тысячи

Новости мира:Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 82 тысячи.

По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2,744. Всего в мире погибло 2,801 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 78,497 человек. Всего в мире — 82,164. В свою очередь, выздоровели по последним данным 32,831 человек.

Таким образом, за сутки в Китае умерло 29 человек, когда за его пределами в результате болезни умерли 12 человек. Количество инфицированных за сутки в Китае составило 433 человека, когда в мире (без учета КНР) это число составляет 737.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.

Несмотря на пройденный пик распространения вируса в Китае генеральный директор ВОЗ Брюс Ейлвард заявил, что опасность повторного возгорания болезни в КНР по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена.