Коронавирус: для перевозки больных МВД выделит специальный вертолет

Новости Украины:Арсен Аваков заявил, что инфекционных больных с подозрением на коронавирус будут транспортировать на специальном санитарном вертолете.

Лиц с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС.

Об этом в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил глава МВД.

По его словам, за один рейс такой вертолет может взять 4-6 больных.

"Это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров, то есть, по сути, по всей территории страны... И специалисты готовы работать в самых суровых условиях", - добавил министр.Он также уточнил, что вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.