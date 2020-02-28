Минздрав: COVID-19 подтвержден у пятерых украинцев за рубежом

Новости Украины:Минздрав: Подозрение на коронавирус подтверждено у пятерых граждан Украины

Заражение коронавирусом COVID-19 подтверждено у пятерых граждан Украины, все они находятся за пределами нашего государства.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на "1+1" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, подозрение на коронавирус подтверждено у пятерых граждан Украины. Все случаи зафиксированы за пределами нашего государства: у четырех членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess в Японии и у женщины в Италии.

Ляшко добавил, что подозрения на коронавирус COVID-19 у жителей Черновицкой области не подтвердились.

"Сегодня по Черновицкой области имеем четыре результата после температурного скрининга. Все они отрицательные. Коронавирусной инфекции на территории Украины не зафиксировано", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Как сообщал Укринформ, в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом. По результатам анализов вирус COVID-19 в них не обнаружили.