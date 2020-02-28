Данилов: К сожалению, единичные случаи заболевания коронавирусом могут быть

Новости Украины:Алексей Данилов: Коронавирус будет почти в каждой стране, но мы готовы.

Секретарь СНБО считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире программы «Право на власть» на «1+1», сообщает корреспондент Укринформа.

«К большому сожалению, единичные случаи заболевания... вряд ли мы с вами минуем это. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно», - сказал Данилов.

В частности он заверил, что медицинские маски в Украине имеются в достаточном количестве и призвал граждан не накапливать их: «Мы открыли то, что было на бронировании, в нашем госрезерве. Могу успокоить: у нас имеется в достаточном количестве этих масок. Не надо их сейчас по 100-200 штук копить, складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. И не надо раздувать панику».

Данилов также отметил, что украинские вирусологи «очень мощно» встретили проблему коронавируса.

«Мы понимаем, какие больницы есть, состав врачей, количество коек в той или иной больнице - все это под контролем. И в случае необходимости... обязательно будет реагирование», - заверил секретарь СНБО.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков напомнил, что измерение температуры осуществляется у всех граждан, которые пересекают пункты пропуска на государственной границе, а также на рубеже с оккупированными территориями, в том числе Крымом.

«И завтра - еще несколько пунктов по РФ у нас осталось, - мы их тоже возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры. Надо к этому отнестись спокойно, это почти не занимает времени», - отметил Аваков.

Как сообщалось, по последним данным, в мире лабораторно подтверждено 82 164 случая заражения коронавирусом COVID-19. 2 801 больной умер, 32 897 человек выздоровели.

По информации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.