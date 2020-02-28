В мире активно лечат коронавирус Covid-19

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что коронавируса в мире уже выздоровели более 43% больных.

По состоянию на утро 28 февраля было зарегистрировано 83 389 случаев заболевания Covid-19, из них 2858 закончились смертью, тогда как 36 569 (43,8%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира.

Соответствующую оперативную информацию о распространении коронавирусной инфекции Covid-19 приводит сайт Минздрав.

"Состоянием на утро 28 февраля 2020 года было зарегистрировано 83 389 случаев заболевания Covid-19, из них 2858 закончились смертью, в то же время 36 569 (43,8%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания Covid-19 и 19 летальных случаев (Италия - 650 случаев заболевания, Германия - 26, Франция - 18, Испания - 25, Великобритания - 16, Хорватия -3, Австрия - 2, Россия - 2; Финляндия - 2, Швеция - 7, Израиль - 3, Швейцария - 6, Греция - 3, Норвегия - 4, Дания, Румыния, Грузия, Эстония, Северная Македония и Бельгия - по одному случаю).

В то же время, по данным американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире, по состоянию на 10:50 утра 28 февраля, достигло 83 707. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 57 странах мира.

Согласно статистике, размещенной на сайте этого центра, по состоянию на 10:30 пятницы количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, составляет 2858 человек.

Также сообщается, что выздоровели, по последним данным, 36 612 человек.