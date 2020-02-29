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Mercedes-Benz анонсировал дебют рестайлинговой версии E-Class

Mercedes-Benz анонсировал дебют рестайлинговой версии E-Class
09:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал показ обновленного Mercedes-Benz E-Class.

В опубликованном тизере автопроизводитель сообщает, что презентация нового Mercedes-Benz E-Class состоится в рамках международного автосалона в Женеве. Однако последний находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса. 

Напомним, что ранее не раз публиковались снимки закамуфлированного автомобиля. Поэтому мы уже знаем, что новый Mercedes-Benz E-Class получит незначительные изменения во внешности благодаря иной решетке радиатора, переднему бамперу и переработанной оптике.

В салоне можно отметить разве что только новый руль и информационно-развлекательный комплекс MBUX.

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Ранее в Mercedes-Benz заявили, что рестайлинговая модель получит гибридную версию на основе 2,0-литрового мотора мощностью 268 л.с. Кроме того, клиентам предложат исполнение с 3,0-литровым шестицилиндровым мотором с отдачей в 362 л.с.

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Автомобили, Mercedes, Авто, Mercedes-Benz, Новинки авто, Mercedes-Benz E-Class.
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