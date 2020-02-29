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Subaru Crosstrek получит более мощный двигатель

Subaru Crosstrek получит более мощный двигатель
14:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Более крупный и мощный мотор будет доступен в новой спортивной комплектации компактного кроссовера Crosstrek, а также исполнении Limited.

Японский кроссовер Subaru Crosstrek, который на некоторых рынках известен под именем XV, в версии 2021 модельного года можно будет купить с мотором объемом 2,5 литра.

Об этом сказал глава североамериканского представительства Subaru Том Долл.

"Одной из вещей, которую наши клиенты не любили в Crosstrek, было то, что кроссоверу не хватало мощности 2,0-литрового двигателя", - сказал господин Долл зарубежным изданиям. "Ну, 2,5-литровый мотор может исправить ситуацию".

Нам все же пока не сообщают подробностей о новом движке, но, скорее всего, это будет силовая установка, которая уже доступна в некоторых моделях автопроизводителя. В этих моделях 2,5-литровый двигатель производит 182 лошадиных силы (239 Нм). Для сравнения, 2,0-литровый двигатель, который в настоящее время доступен в Crosstrek, имеет мощность в 152 л.с. (197 Нм), а в гибридной версии кроссовера, общая мощность системы составляет 148 л.с.

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Неясно, когда конкретно Crosstrek с 2,5-литровым двигателем поступит в продажу, но ожидайте, что поставки начнутся до конца года. Кроссовер с более мощным двигателем, скорее всего, будет стоить дороже версии с 2,0-литровым мотором.

Новый мотор будет работать с шестиступенчатой "механикой" или бесступенчатой трансмиссией.

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Автомобили, Авто, Мотор, Subaru Crosstrek, Автомобильны мотор.
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