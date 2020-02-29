Анонсирован дебют самого мощного Porsche 911 Turbo S

Ранее в феврале в Instagram было опубликовано несколько фотографий, на которых показана вся машина, внутри и снаружи.

Прототипы без какого-либо камуфляжа были в поле зрения камеры в течение нескольких месяцев.

Новый Turbo собирались показать на Женевском автосалоне, но коронавирус отменил все мероприятие. И, тем не менее, кампания Turbo Teaser продолжается, потому что она будет раскрыта на следующей неделе.

Так, нам показали абсолютно новое тизерное изображение Porsche, показывающее нам затемненный вид задней стороны, который мы уже видели. На самом деле, эта фотография-тизер, кажется, показывает увеличенное заднее крыло.

Видео на сайте Porsche показывает автомобиль под прикрытием, подчеркивающий широкие бедра Turbo.

Porsche, очевидно, еще не подтвердил данные о мощности - это произойдет на следующей неделе - но слухи говорят о том, что он выдаст 640 лошадиных сил в облике Turbo S, направленную на все четыре колеса через восьмискоростное двойное сцепление коробки передач.