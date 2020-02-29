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Недорогой пикап Wingle 5 от Great Wall претерпел обновление (Фото)

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Недорогой пикап Wingle 5 от Great Wall претерпел обновление (Фото)
18:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Great Wall выводит на домашний рынок обновленный пикап Wingle 5 Euro Edition.

Бюджетный пикап Wingle 5 от Great Wall обновился. От предшественника новинку можно отличить по новым бамперам, измененной решетке радиатора, модернизированной головной оптике, а также иными "противотуманками" с эффектными секциями светодиодных ДХО.

За работоспособность пикапа 2020 года отвечает новый атмосферный мотор от Mitsubishi на 2,4 литра, выдающий 160 л.с.

В тандеме с ним трудится 6МКПП. Также новинка может оснащаться двухлитровым 102-сильным турбодизелем. Привод подразумевает выбор – задний или полный.

В салоне авто теперь красуется мультифункциональный руль, улучшенный блок управления "климатом", современная мультимедиа, поддерживающая популярные сегодня сервисы Android Auto и Apple CarPlay, и многое другое. При отделке салона производитель использовал кожу.

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Минимальный ценник на новинку составляет 68 800 юаней. Пикап с максимальным набором опций обойдется заметно дороже – 112 800 юаней.

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Пикап, Wingle 5 от Great Wall.
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