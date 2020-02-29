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Hyundai Veloster N: новая модель будет представлена в апреле

Hyundai Veloster N: новая модель будет представлена в апреле
21:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания выпустит свою 8-скоростную модель DCT Veloster N в апреле.

Veloster N - это высокопроизводительная модель Veloster (JS), выпущенная в июне 2018 года. Она оснащена поворотниками для повседневных спортивных автомобилей и возможностями для гоночных трасс.

Ожидается, что DCT с восемью скоростями увеличит продажи Veloster N.

N-Performance Veloster развивает максимальную мощность 250 л.с. с помощью 2,0-литрового бензинового турбодвигателя. Производительность увеличена до 275 л.с. и включает в себя шины Pirelli P ZERO, 19-дюймовые колеса, N-образный резьбовой дифференциал (eLSD), активную переменную систему выпуска и тормоза большой емкости.

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Коробка передач с двойным сцеплением, применяемая к 8-ступенчатому DCT Veloster N, представляет собой 8-ступенчатое DCT, которое отличается от сухого 7-ступенчатого DCT Hyundai Motor, способного реагировать на мощные двигатели на 30% быстрее и эффективнее.

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Hyundai, Апрель, Hyundai Veloster N.
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