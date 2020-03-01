"Турботройка" и вариатор: обновления индийского Hyundai Solaris (Фото)

Компания Hyundai предложит своим клиентам на индийском авторынке рестайлинговый Hyundai Solaris (он же Verna) с тремя моторами на выбор и вариатором, пришедшим на смену традиционной автоматической коробке.

В моторную гамму новинки войдут полуторалитровый бензиновый "атмосферник" мощностью 115 "лошадей", такого же рабочего объема 115-сильный дизель, а также литровая "турботройка" с отдачей 120 л.с.

Среди доступных трансмиссий – шестиступенчатая "механика", вариатор CVT, 6АКПП (для дизельного движка) и семиступенчатый "робот" (для турбированного мотора).

Последний, к слову, Hyundai Solaris позаимствовал у индийской версии кроссовера Hyundai Venue.

Экстерьер новинки отличается брутальной решеткой радиатора, выкрашенной в черный, а также парой декоративных патрубков выхлопной системы. Также авто с новым турбомотором получает подрулевые переключатели и передний парктроник.

Познакомить индийцев с новинкой корейцы обещают 26 марта.